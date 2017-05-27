Советник Трампа исключил ослабление санкций США в отношении Москвы

27.05.2017, 11:00

США исключают ослабление санкций, введенных против Москвы в связи с аннексией Россией Крыма и участием РФ в конфликте на востоке Украины.

Об этом заявил на саммите "большой семерки" в Таормине в пятницу, 26 мая, советник президента США по экономике, глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон. Он указал, что не исключает даже того, что санкции могут быть ужесточены.

Всего за сутки до этого Кон высказал иное мнение: "Я думаю, президент рассматривает это. В настоящее время у него нет позиции", - сообщил он журналистам.

В свою очередь глава Европейского совета Дональд Туск, выступая перед журналистами в Таормине, призвал лидеров G7 оставить санкции против РФ в силе. С момента последнего саммита "большой семерки" в Японии "мы не видели ничего, что могло бы оправдать изменение нашей политики санкций в отношении России", заявил Туск.

Обсудить отношения с Россией и украинский кризис представители G7 планируют 27 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного французского дипломата. Эти вопросы не значились в повестке дня, однако темы двух последних рабочих заседаний саммита были сформулированы абстрактно - "глобальные вопросы" и "глобальные отношения", - чтобы участники встречи могли затронуть любые проблемы. Об этом сообщает Deutsche Welle.