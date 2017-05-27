На саммите G7 Канцлер Германии и Президент США обсудили минский процесс и сотрудничество в вопросе Украины

27.05.2017, 12:19

На полях саммита G7 в Италии канцлер Германии Ангела Меркель провела двухстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой лидеры обсудили, в частности, и ситуацию в Украине.

"Мы еще раз обсудили тему Украины, минского процесса, а также то, как мы можем сообща хорошо работать. Я считаю, тут у нас развивается хорошее сотрудничество", - сказала Меркель журналистам по итогам первого дня саммита.

В целом канцлер Германии охарактеризовала атмосферу первого дня саммита "конструктивной и очень честной".

В частности, она подчеркнула важность принятия заявления о мерах борьбы с терроризмом, а также единство участников саммита в вопросе конфликтов в Сирии и Ливии. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.