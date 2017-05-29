В Берлине заверили, что Меркель и в дальнейшем выступает за тесное партнерство с США

29.05.2017, 15:28

Немецкий канцлер Ангела Меркель и в дальнейшем остается убежденной сторонницей тесного сотрудничества между Германией и Соединенными Штатами Америки.

Об этом в понедельник, 29 мая, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в Берлине. Немецко-американские отношения, особенно трансатлантический аспект, - "прочная опора нашей внешней политики", подчеркнул он.

Ангела Меркель заявила 28 мая, что не видит в США при президентстве Дональда Трампа надежного партнера.

По словам Зайберта, эти слова были сказаны "глубоко убежденным" сторонником трансатлантического партнерства. Однако в Берлине считают, что в интересах двусторонних отношений недвусмысленно указывать на расхождения во взглядах. На фоне этого он вспомнил разные позиции, озвученные во время саммита ведущих промышленных держав мира Большой семерки.

Речь идет прежде всего о несогласии между США и шестью другими странами группы относительно политики защиты климата. Несмотря на это, на саммите было зафиксировано сближение во взглядах относительно свободной торговли, но и здесь не было устранено всех расхождений, добавил Зайберт. Об этом сообщает УНИАН.