Министры обороны Украины и Чехии подписали Совместное заявление по итогам рабочей встречи

29.05.2017, 16:31

Сегодня, 29 мая, в Киеве министры обороны Чешской Республики и Украины провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили ряд важных вопросов. В частности, ситуацию с безопасностью на востоке Украины и пути углубления двустороннего сотрудничества.

После завершения встречи главы оборонных ведомств Украины и Чехии подписали Совместное заявление, в котором задекларировали готовность к дальнейшему углублению взаимодействия в оборонной сфере с целью консолидации усилий в обеспечении мира и безопасности как в Европе, так и за ее пределами.

Стороны достигли договоренности о продлении активного диалога по вопросам сотрудничества в сфере обороны между двумя странами на всех уровнях в течение 2017 года.

Министр обороны Чешской Республики отметил всестороннюю поддержку европейских и евроатлантических устремлений Украины, прежде всего процесса реформирования Вооруженных Сил Украины с целью достижения полной совместимости с Вооруженными Силами стран-членов НАТО.

Инф. Пресс-службы Министерства обороны Украины.