Live: первая встреча лидеров России и Франции

29.05.2017, 16:47

Первая встреча президента России с новым главой французской республики Эмманюэлем Макроном началась в Версале.

Повестка предстоящих в Версале переговоров затрагивает самый широкий круг вопросов - от активизации российско-французского сотрудничества в самых разных областях до обсуждения ситуации на Украине, в Сирии, Ливии и на Корейском полуострове. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, совместно посетить выставку в Версале и "провести неформальные переговоры в достаточно узком составе", чтобы установить рабочий контакт, президент Франции предложил своему российскому коллеге во время их первого телефонного разговора 18 мая.

Переговоры Путина и Макрона пройдут сначала в узком составе, затем в формате рабочего завтрака. По итогам планируется совместная пресс- конференция глав государств. Как отметил Ушаков, во время осмотра экспозиции выставки в Версале лидеры тоже "продолжат дискуссию". Об этом сообщает EuroNews