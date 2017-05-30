Маккейн: Путин опаснее "Исламского государства"

30.05.2017, 10:05

Путин - главная угроза мировой безопасности и самый серьезный вызов, стоящий перед США. Так считает сенатор Джон Маккейн. Политик надеется, что Сенат США усилит санкции против России.

Сенатор Джон Маккейн, в 2008 году претендовавший на пост президента США от Республиканской партии, назвал Владимира Путина большей угрозой для мировой безопасности, чем террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

"Я думаю, он (Путин) - главная и важнейшая угроза, более опасная, чем ИГ", - заявил сенатор во вторник, 30 мая, находясь в Австралии.

Маккейн выразил надежду, что Сенат США усилит санкции против России и разработает иные виды наказания за ее "поведение". Россию он назвал "самым серьезным вызовом", стоящим перед Соединенными Штатами.

Еще в январе Маккейн вместе с группой сенаторов начал подготовку законопроекта о новых санкциях в отношении России за попытки вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года в США. В разработке документа участвуют сенатор-республиканец Джон Маккейн, а также два сенатора- демократа Бен Кардин и Роберт Менендес. Санкции, по словам Маккейна, должны стать "всеобъемлющими". Об этом сообщает Deutsche Welle.