В США усилили правила проверок при выдаче виз

01.06.2017, 15:17

Администрация Белого дома выпустила новую анкету для заявителей на получение визы в США, в соответствии с которой могут запрашивать о данных социальных сетей за последние пять лет и биографическую информацию за 15 лет. Об этом сообщает Reuters.

"В соответствии с новыми процедурами, консульские должностные лица могут спросить номера всех предыдущих загранпаспортов, данные социальных сетей за последние пять лет, адреса электронной почты и номера телефонов, а также биографическую информацию за последние 15 лет, включая адреса, места работы и историю путешествий ", - отмечается в сообщении.

Дополнительную информацию спрашивать при условии, по словам представителя Госдепартамента, когда "необходима проведения более строгой проверки в целях национальной безопасности".

Анкеты для проверки потенциальных гостей США одобрило 23 мая управление по вопросам менеджмента и бюджета.

Критики утверждали, что новые вопросы будут чрезмерно обременительными, приведут к длительным задержкам в обработке и будут препятствовать приезду иностранных студентов и ученых в США.

19 апреля сообщалось, что в 2016 году почти каждому второму украинцу отказали в визе США. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.