Комитет Сената США одобрил меры по сдерживанию России

29.06.2017, 16:14

Комитет Сената по вооруженным силам призвал к принятию новых мер по противодействию враждебным действиям России за рубежом.

Среди этих мер - разработка новой программы создания наступательного ракетного оружия наземного базирования, запрет на использование Пентагоном программного обеспечения российской компании и требование о том, чтобы Пентагон отчитывался перед законодателями о российской гибридной войне.

Подготовленный комитетом вариант законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону на 2018 год, одобренный в среду вечером, также предусматривает выделение Украине помощи в сфере безопасности в размере 500 миллионов долларов для борьбы с пророссийскими сепаратистами, включая поставки летального оружия.

Он также продлевает действующий запрет на прямое сотрудничество Пентагона с российскими военными, введенный после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Кроме того, комитет одобрил выделение 4,6 миллиарда долларов на Европейскую инициативу сдерживания - проект Пентагона, нацеленный на укрепление безопасности на восточном фланге Европы.

Около 100 миллионов долларов из этой суммы пойдут на поддержку совместной программы, в рамках которой Пентагон помогает странам Балтии "повысить свою сопротивляемость и нарастить потенциал для сдерживания российской агрессии", говорится в кратком описании законопроекта, опубликованном комитетом.

Этой инициативе предшествовали выводы высокопоставленных представителей американской разведки о том, что российские власти пытались повлиять на президентские выборы в США в пользу президента Дональда Трампа.

Комитет указал на эти усилия, как на одну из причин своей жесткой позиции в отношении Москвы.

Законопроект санкционирует выделение 65 миллионов долларов на программу исследований и разработки ракеты средней дальности наземного базирования, чтобы начать сокращать разрыв, возникший в результате нарушения Россией договора о РСМД, но так, чтобы это не было нарушением договора со стороны США. Об этом сообщает "Голос Америки".