Путин продлил контрсанкции против Евросоюза

30.06.2017, 16:08

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных санкций в отношении Евросоюза. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет "Дождь".

Санкции продлены до 31 декабря 2018 года. Расширять их Россия не будет. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что обсудил с президентом продление ответных мер.

О намерении России продлить контрсанкции стало известно накануне. По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, Россия идет на такие меры, чтобы поддержать аграрный сектор и защитить национальные интересы.

Во время "прямой линии" Путин сказал, что вопрос о контрсанкциях будут решать, исходя из отношений с иностранными партнерами. Президент отмечал, что санкции будут сниматься по мере отмены ограничений для России.

На прошлой неделе Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России. Это объяснили невыполнением Минских соглашений.

Санкции против Евросоюза были введены в России в августе 2014 года. Они включили в себя продовольственное эмбарго на продукты из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С августа 2015 года в санкционный список добавились Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а с прошлого года - Украина.

Россия установила запрет на ввоз мяса, молока, рыбы, овощей и фруктов. С ноября прошлого года эмбарго стало распространяться на соль для производства лекарственных средств и биологически активных добавок был снят. Об этом сообщает УНИАН.