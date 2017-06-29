Берлин запретил Эрдогану выступить перед турками во время саммита G-20

29.06.2017, 15:29

Правительство ФРГ отклонило запрос на выступление президента Турции перед соотечественниками в Гамбурге. Глава МИД ФРГ высказался против агитации зарубежных политиков в ФРГ перед выборами в своих странах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет выступать перед соотечественниками в Гамбурге во время саммита G-20, который пройдет 7-8 июля. О соответствующем решении немецкого правительства сообщил в четверг, 29 июня, министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel).

По его словам, ранее турецкая сторона направила официальный запрос о выступлении Эрдогана в Гамбурге перед проживающими в городе турками. В виду текущих разногласий в отношениях двух стран запрос был отклонен, цитирует Габриэля агентство Reuters. "Правительство ФРГ не хочет, чтобы живущих здесь турок и выходцев из Турции подстрекали", - отметил глава МИД Германии.

Зигмар Габриэль высказался также за общий запрет на агитационные выступления в Германии зарубежных политиков не из стран ЕС в течение трех месяцев перед выборами в соответствующих государствах. "Мы не хотим, чтобы в ФРГ переносили конфликты из-за рубежа", - добавил глава германского внешнеполитического ведомства. Об этом сообщает Deutsche Welle.