В ПАСЕ официально инициировали отставку Аграмунта

30.06.2017, 16:28

Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы зарегистрировала в секретариате ассамблеи предложение о прекращении полномочий президента ПАСЕ Педро Аграмунта.

Автором предложения, депутатом, которая поставила первый подпись, стала норвежка Ингьерд Шоу. Всего под документом поставили подпись более 160 депутатов.

"Это - рекордное количество, до сих пор ни один документ ПАСЕ не регистрировался при таком количестве подписантов", - отмечается в сообщении.

Правила ассамблеи обязывают секретариат опубликовать этот документ в течение 24 часов, после чего процедура отставки будет официально запущена.

В последние месяцы в адрес Аграмунта звучат обвинения в коррупции. Скандал разгорелся после его поездки в Сирию 21 марта 2017 года по приглашению российских депутатов и вместе с ними. 29 марта делегации Украины, Дании и Польши в ПАСЕ инициировали заявление в связи с визитом Аграмунта в Сирию, организованным государством-агрессором Россией.

24 апреля Аграмунт подчеркнул, что визит в Сирию был частным, не связанный с работой в ПАСЕ, однако признал, что должен был бы проинформировать о своих намерениях представителей других политических групп. Тем не менее, делегировавшая Аграмунта на пост главы ПАСЕ группа Европейской народной партии выразила ему недоверие. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.