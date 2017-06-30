В Румынии утвердили состав нового правительства

30.06.2017, 16:12

Парламент Румынии в четверг вечером проголосовал за состав нового правительства во главе с социал-демократом Михаем Тудосе, который ранее был главой Министерства экономики. Об этом сообщает Agerpres.

Президент Румынии Клаус Йоханнис поручил Тудосе сформировать правительство после вынесения вотума недоверия бывшему премьер-министру Сорину Гриндяну и его однопартийцам. Социал-демократ Гриндяну проработал в должности главы правительства всего полгода, прежде чем его обвинили в невыполнении предвыборных обещаний и невозможности реализовать линию партии.

В конце января 2017 года правительство Румынии выдало постановление, ослаблявшее требования к признанию действий чиновников коррупционными. Из- под уголовного преследования выводились коррупционные действия на суммы меньше 1,2 млн грн. В ответ на действия правительства в столице Румынии около 50 тысяч человек вышли на протест против постановлений, которое парламент в результате отменил.

21 июня 2017 года правящая коалиция Румынии в парламенте проголосовала за отставку премьер-министра страны Сорина Гриндеану. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.