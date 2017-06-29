Ангела Меркель предостерегла от политики изоляционизма

29.06.2017, 15:29

За неделю до саммита "большой двадцатки" в Гамбурге канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла лидеров стран от политики изоляционизма и протекционизма.

Об этом глава правительства ФРГ заявила в правительственном заявлении, зачитанном в бундестаге в четверг, 29 июня. "Тот, кто думает, что проблемы этого мира можно решить изоляционизмом и протекционизмом, совершает огромную ошибку", - заявила она.

Только в единстве, подчеркнула канцлер, можно найти правильные ответы на центральные вопросы нашего времени. "Большая двадцатка" должна продемонстрировать, что готова совместно действовать по борьбе с террором, решению миграционной проблемы и других острых проблем современности.

Меркель выступила в поддержку Парижского соглашения по защите климата. После того, как США заявили о выходе из этого соглашения, другие его участники должны сделать все, чтобы реализовать поставленные цели, указала канцлер.

В своем заявлении глава германского правительства отдала дань памяти экс- канцлеру Гельмуту Колю , государственный акт прощания с телом которого состоится в Страсбурге в субботу, 1 июля. Без него нельзя представить сегодняшнюю Европу. "Гельмут Коль был счастливым случаем для нас немцев, и для Европы", - указала Меркель, призвав присутствующих с таким же мужеством и с такой же решимостью, как Коль бороться за будущее Европы. Об этом сообщает Deutsche Welle.