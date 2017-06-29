Мингарелли: Интеграция Украины в ЕС не стоит на повестке дня

29.06.2017, 16:21

Интеграция Украины в Европейский Союз не стоит на повестке дня. Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли во время конференции.

Мингарелли отметил, что сейчас основная цель - сближение, которое предусматривает углубление политической ассоциации и экономической интеграции.

"За последние три года Украина совершила очень много политических и экономических реформ. Это факт. Следующий шаг после Соглашения об ассоциации и соглашения о введении безвизового режима - это имплементация этих соглашений. Потому что подпись и ратификация для среднестатистического украинца не имеет никакого значения", - подчеркнул Мингарелли.

Мингарелли отметил, что основным препятствием для инвестирования и торговли между Украиной и ЕС являются нетарифные торговые барьеры. Для их преодоления, по мнению Мингарелли, нужна гармонизация законодательства Украины с законодательством и нормами ЕС.

"На это уйдут годы. Если мы оптимисты, от шести до семи лет. Если мы реалисты учитывая наш опыт работы со странами Центральной Европы - даже больше", - добавил он.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что Украина в значительной мере отстает от графика выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

"К сожалению, мы видим, что, несмотря на все наши достижения, мы во многом отстаем от графика выполнения Соглашения. И это отставание является весьма значительным. Я говорила еще в марте, что в прошлом году Украина имплементировала в свое законодательство из запланированных 130 актов права ЕС всего 26. Здесь, очевидно, является сложность работы и правительства, и министерств, и парламента, и несовершенство наших бюрократических процедур. Но я при этом всем хочу напомнить, что европейская интеграция перестает быть сферой международных отношений для Украины. Это, прежде всего, внутренние реформы в подчиненных каждом министерстве сферах", - подчеркнула она. Об этом сообщает УНИАН.