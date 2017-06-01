Председателем Генассамблеи ООН избрали представителя Словакии

01.06.2017, 15:52

Главой 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН избран глава МИД Словакии Мирослав Лайчак. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Лайчак заявил, что привержен многосторонней дипломатии и готов поддержать поддержать усилия Генерального секретаря Антониу Гутерреша по реформированию ООН.

Новый председатель выделил шесть приоритетных направлений своей деятельности: предотвращение конфликтов, миграция, защита прав человека, устойчивое развитие, изменение климата и обеспечение равенства.

Он сказал, что не намерен выступать с новыми инициативами, которые потребовали бы новых расходов.

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак - выпускник Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Работал в посольствах Чехословакии и Словакии в Москве. Он также занимал пост Верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине. Мирослав Лайчак был одним из кандидатов на пост Генерального секретаря в ходе выборов 2016 года.

72-я сессия Генассамблеи откроется 12 сентября. В этот же день Мирослав Лайчак приступит к выполнению своих обязанностей в качестве ее Председателя. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.