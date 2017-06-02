02.06.2017, 17:49

Президент РФ Владимир Путин назвал НАТО "инструментом внешней политики США", упрекнув Вашингтон в требовании нарастить военный бюджет альянса.

"Соединенные Штаты требуют от своих союзников повышения военных расходов и в то же время говорят о том, что НАТО ни на кого нападать не собирается. А если вы ни на кого не собираетесь нападать, то зачем тогда увеличивать военные расходы", - заявил Путин в пятницу, 2 июня, в Санкт-Петербурге. По его словам, подобная позиция "вызывает дополнительные вопросы" у России.

По мнению российского президента, отношения Москвы и Вашингтона находятся в самой нижней точке со времен холодной войны. Выступая на Петербургском экономическом форуме, он заявил, что ситуация, сложившаяся между двумя странами, отразилась и на экономике, и на деловом партнерстве.

С просьбой помочь наладить России и США политический диалог Путин обратился к американским бизнесменам. По его словам, только "прочные торговые и инвестиционные связи могут обеспечить надежную "страховочную сетку" от колебаний политической конъюнктуры".

Президент России выразил убеждение, что инициатива представителей американского бизнеса могла бы способствовать установлению "благоприятной среды" в отношениях Москвы и Вашингтона. Он напомнил, что в настоящее время в России работают около 3 тысяч компаний с участием американского капитала с совокупным активом порядка 75 млрд долларов. "Нормализация двусторонних отношений отвечает интересам двух стран", - заключил Путин. Об этом сообщает Deutsche Welle.