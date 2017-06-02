Премьер-министр Баварии Зеехофер снова встретился с Путиным

02.06.2017, 17:50

Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) во второй раз в текущем году встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры прошли в пятницу, 2 июня, в ходе XXI Международного экономического форума в Санкт-Петербурге (ПМЭФ).

В беседе Зеехофера и Путина также принял участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Поводом для визита Зеехофера в РФ стало заключение крупного контракта между немецким технологическим концерном Linde Group, специализирующимся на строительстве предприятий газоснабжения и промышленных комплексов, на возведение нового олефинового комплекса в Татарстане. Предприятие должно выпускать основные компоненты для производства пластика, сообщается на сайте концерна.

С российской стороны партнером выступает ПАО "Нижнекамскнефтехим", входящее в группу компаний "ТАИФ". В тот же день в рамках ПМЭФ генеральный директор ОАО "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов и член правления компании Linde AG Кристиан Брух (Christian Bruch) подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Ранее, 16 марта, Зеехофер уже встречался с Путиным в Москве, возглавив делегацию из более ста человек, прежде всего представителей крупного баварского бизнеса. До этого глава правительства Баварии посещал Москву и встречался с Путиным в феврале 2016 года.

В ФРГ контакты Зеехофера с Кремлем не раз оказывались в центре острых дискуссий и критики. Его обвиняли в том, что своими действиями он торпедирует внешнеполитический курс, проводимый федеральным правительством. Об этом сообщает Deutsche Welle.