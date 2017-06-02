Главный дипломат ЕС Федерика Могерини получила Гессенскую премию мира

02.06.2017, 17:54

Лауреатом Гессенской премии мира в 2017 году стала верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини.

Попечительский совет премии, в который входят представители наиболее влиятельных немецких институтов исследования проблем мира, в пятницу, 2 июня, подчеркнул, что таким образом отдает должное существенному вкладу Могерини в борьбу за мир, особо отметив ее заслуги в подписании исторического ядерного соглашения с Ираном в 2015 году.

Как говорится в заявлении совета, под руководством Федерики Могерини удалось достичь прорыва "в чрезвычайно сложных и длительных переговорах о программе создания ядерного оружия в Иране". Таким образом глава европейской дипломатии внесла "значительный вклад" в обеспечение мира и стабильности за пределами Европы и в успех внешней политики и политики безопасности Евросоюза.

Размер награды, учрежденной в 1993 году Фондом бывшего премьер-министра Гессена Альберта Оссвальда (Albert Osswald), составляет 25 тысяч евро. Вручение премии состоится 19 июля в Брюсселе. Об этом сообщает Deutsche Welle.