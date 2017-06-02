Турция построит стены на границах с Ираном и Ираком

02.06.2017, 17:56

Анкара намерена построить стену на границах с Ираком и Ираном, подобную той, что возводится на турецко-сирийской границе.

Здесь, к настоящему моменту завершено строительство 650-километрового участка заградительного барьера. Но Турция собирается закрыть всю ее протяженность. Об этом на встрече с главами муниципалитетов в Анкаре заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган:

"Мы построим стену по всей границе с Сирией - на все 911 километров с тем, чтобы не допустить въезда в страну и выезда из нее террористов, транспортировки оружия и всего прочего. То же самое мы сделаем вдоль нашей границы с Ираком, и в определенных районах на границе с Ираном."

Строительство бетонного заграждения между Турцией и Ираном - одна из мер, направленных на борьбу с боевиками РПК - Рабочей партией Курдистана. В Турции эта организация признана террористической. В Иране, утверждает Анкара, находятся лагеря подготовки РПК. Об этом сообщает EuroNews.