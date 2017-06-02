Жители Афганистана требуют отставки президента

02.06.2017, 17:57

По меньшей мере один человек погиб и восемь получили ранения во время акций протеста в столице Афганистана Кабуле.

На демонстрацию вышли более 1000 человек. Они требовали отставки президента Ашрафа Гани. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев говорят, что полицейские открыли по манифестантам стрельбу. Стражи порядка настаивают, что стреляли только в воздух, пытаясь не допустить приближения протестующих к президентскому дворцу.

Демонстранты заявляют, что власти не делают ничего для обеспечения безопасности в Афганистане. Недовольство в стране резко возросло после теракта, который произошел в дипломатическом квартале Кабула в среду. Бомба была заложена в автоцистерне. Жертвами взрыва стали около 100 человек. Более 400 были ранены. Ответственность взяла на себя группировка "Исламское государство". Об этом сообщает EuroNews.