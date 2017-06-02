Туск назвал "большой ошибкой" выход США из Парижского соглашения

02.06.2017, 17:59

Президент Европейского Совета Дональд Туск намекнул, что решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о выходе США из Парижского климатического соглашения вредит трансатлантическим связям.

Об этом Туск написал в микроблоге в Twitter. "Сегодня мы активизируем сотрудничество с Китаем по климату. Большая ошибка Соединенных Штатов выйти из Парижского соглашения. Но борьба продолжится - с США или без них", - подчеркнул он.

"Крепкие трансатлантические связи - лучшая гарантия для свободы и мирового порядка", - добавил президент Европейского Совета.

По его убеждению, эти связи являются более значимыми и надежными, "чем последнее неудачное решение США".

Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения. Он утверждает, что действующее Парижское соглашение причинит вред США и установит "обременительные ограничения на энергию", которые будут иметь негативное влияние на экономический рост, и особенно на предприятия обрабатывающей промышленности. По его убеждению, снижение выбросов парниковых газов приведет к потере Америкой около 3 трлн долларов валового внутреннего продукта и приведет к закрытию 6,5 млн рабочих мест в промышленности.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение Трампа настоящей ошибкой. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала мир объединить усилия для сохранения окружающей среды.

Соглашение об изменении климата было заключено 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по глобальным климатическим изменениям. 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке документ подписали 175 стран, среди которых и Украина.

Соглашением предусмотрены обязательства по ограничению выбросов парниковых газов с целью предотвращения повышения температуры воздуха на планете к концу XXI века в пределах двух градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи. Об этом сообщает УНИАН.