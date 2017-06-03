Совбез ООН расширил санкции против КНДР из-за ракетных пусков

03.06.2017, 10:54

Совбез единогласно одобрил резолюцию, предложенную США. Она предусматривает введение санкций против предполагаемого главы разведки страны, 13 других чиновников и 4 организаций.

Санкции предполагают запрет на въезд в страны ООН и заморозку счетов по всему миру. "Совет безопасности посылает Северной Корее ясное сообщение: прекратите запуски баллистических ракет или столкнетесь с последствиями", - заявила постпред США при ООН Никки Хэйли.

Постпред России при ООН Владимир Сафронков заявил, что "сейчас как никогда важно искать политическое решение" проблемы КНДР.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить испытания баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность страны на фоне "агрессивной политики США".

29 мая Северная Корея провела очередной запуск ракеты в сторону Японского моря. Пхеньян назвал его успешным. Это было уже третье за последние дни испытание баллистических ракет. Об этом сообщает BBC Русская служба.