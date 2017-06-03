В Совбез ООН вошли пять новых непостоянных членов

03.06.2017, 11:23

В состав Совета Безопасности (СБ) ООН на ротационной основе войдут пять новых непостоянных членов - Кот-д'Ивуар, Кувейт, Перу, Польша и Экваториальная Гвинея. Об этом стало известно после проведенного голосования в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в пятницу, 2 июня.

Согласно уставу ООН, эти государства займут места в Совбезе в 2018-2019 годах. Кроме того, с 1 января 2018 года непостоянное место в составе Совета займут Нидерланды, которые по результатам прошлогоднего голосования разделили двухлетний срок вместе с Италией, поскольку ни одно из государств не сумело набрать большинства в две трети голосов.

В 2017 году разделенное непостоянное место в Совбезе ООН занимает Италия.

До 31 декабря 2017 года непостоянным членом СБ также является Украина.

В Совет Безопасности входят 15 стран-членов ООН, пять из которых являются постоянными и имеют право вето. Речь идет о РФ, США, КНР, Франции и Великобритании. Десять непостоянных членов избираются в ходе голосования ГА ООН, куда входят 193 государства.

Резолюции СБ считаются принятыми, если за них проголосовали девять из 15 стран и ни одно из государств в составе пятерки постоянных членов не воспользовалось правом вето. Об этом сообщает Deutsche Welle.