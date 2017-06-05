МВФ и Всемирный банк поддержали пенсионную реформу Кабмина

05.06.2017, 12:11

Международный Валютный Фонд и Всемирный банк поддержали правительственный законопроект о реформировании пенсионной системы, сообщили в Кабмине.

"Сейчас будет важно получить парламентскую поддержку этого законопроекта, сохранив в нем все основные элементы реформы, по которым мы достигли согласия", - говорится в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена.

"Я рада отметить, что последний вариант проекта закона, подготовленный правительством, отражает наши предыдущие замечания", - говорится в сообщении директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

"Точку в переговорном процессе поставил премьер-министр Украины, который непосредственно участвовал в переговорах с главой миссии МВФ Роном Ван Роденом", - отметили в Кабмине.

Там добавили, что законопроект разработало министерство социальной политики по поручению Владимира Гройсмана, и он "базируется на лучшем мировом опыте".

Среди прочего, реформа предусматривает повышение части пенсий, отмену налогообложения пенсий работающих пенсионеров, а также введение гибкого коридора пенсионного возраста.Когда пенсия: договорятся ли Киев и МВФ?

Сейчас, по словам премьера, в Пенсионном фонде образовался дефицит объемом 140 млрд гривен.

Предыдущую пенсионную реформу в 2011 году приняло правительство Николая Азарова, которого украинская прокуратура обвиняет в хищении крупных сумм денег.

Тогда, в частности, повысили пенсионный возраст для женщин и для мужчин- госслужащих, а также страховой стаж.

Отдельные положения того закона позже признали неконституционными. Об этом сообщает BBC Украинская служба.