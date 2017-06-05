Постпред США при ООН заявила о сохранении в силе санкций в отношении РФ

05.06.2017, 12:22

Вашингтон не отменит и не ослабит штрафные меры в отношении России, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью медиакомпании CNN.

"Снижения давления на Россию не будет до тех пор, пока она не возьмет на себя ответственность за выполнение своей части минских договоренностей", - заявила дипломат в ответ на вопрос ведущего о предполагаемой попытке Белого дома надавить на Госдепартамент с целью инициировать процесс снятия санкций с РФ в первые недели правления Трампа.

Отвечая на вопрос о предполагаемом вмешательстве Москвы в ход выборов в США, Хейли заявила: "Мы абсолютно уверены, что Россия вмешалась в выборы". По ее словам, Конгресс занимается расследованием этого дела и необходимо приложить все усилия для того, чтобы в ближайшее время представить общественности связанные с ним факты.

Касательно материала The Washington Post о попытках зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера установить секретные каналы связи с РФ, Хейли заявила, что ей об этом ничего неизвестно, добавив, что необходимо дождаться конкретных фактов, обосновывающих это "предположение".

27 мая издание The Washington Post сообщило, что Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и его ближайший советник, обсуждал с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность создания "секретного безопасного канала связи". Таким способом могли передаваться сведения между переходной командой Трампа и российскими властями.

Данные об этом якобы содержатся в дипломатической переписке, которая была перехвачена американскими специалистами. Утверждается, что Кушнер сделал соответствующее предложение в начале декабря 2016 года, о чем Кисляк сообщил в Москву. Кушнер также предлагал использовать средства российской дипмиссии для сокрытия контактов между США и РФ до инаугурации Трампа. При этом предложение не было принято, поскольку, как сообщается, Кисляк был "удивлен" предложением Кушнера, так как его реализация могла бы привести к серьезным рискам безопасности.

2 июня интернет-портал Yahoo.com с ссылкой на многочисленные информированные источники сообщил, что Дональд Трамп планировал смягчить антикремлевские санкции практически сразу после вступления в должность президента США, но столкнулся с сопротивлением бывших чиновников администрации Барака Обамы и Госдепартамента. Об этом сообщает Deutsche Welle.