Безвиз со Швейцарией вступит в силу с 11 июня

07.06.2017, 14:51

Безвизовый режим со Швейцарией для Украины будет введен 11 июня. Об этом стало известно по результатам встречи президента Петра Порошенко и руководителя Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтера, передает пресс-служба администрации президента.

"Во время встречи было также отмечено нацеленность обеих сторон на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества. Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии подтвердил, что его страна введет с 11 июня безвизовый режим для украинских граждан вместе с Европейским Союзом", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили агрессию РФ на Донбассе. Президент Украины также отметил усилия Швейцарии для урегулирования ситуации на Донбассе, что подтверждает ее существенный вклад в деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Петр Порошенко также выразил признательность за визит Дидье Буркхальтера в Мариуполь, во время которого был передан очередной гуманитарный груз медикаментов и реагентов для очистки воды. Стороны также обсудили вопрос ускорения возврата Украине замороженных активов бывших украинских чиновников, которые хранятся в швейцарских банковских учреждениях", - сообщили в пресс-службе.

Украина и Швейцария подписали договор о безвизовом режиме.

Безвизовый режим с Европейским Союзом для граждан Украины заработает в ночь на 11 июня. Об этом сообщает УНИАН.