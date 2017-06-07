The Washington Post: Дональд Трамп отказался уволить генпрокурора США

07.06.2017, 15:15

Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс обратился к президенту страны Дональду Трампу с предложением о собственной отставке. Трамп отказался уволить Сешнса несмотря на напряженные отношения с ним, пишет во вторник, 7 июня, газета The Washington Post.

По данным источников издания, в разговоре с президентом Сешнс заявил, что ему необходима свобода действий для выполнения своих обязанностей, и в качестве альтернативы назвал возможность отставки. Газета напоминает, что в последнее время генпрокурор нередко становился объектом критики Трампа, и связывает это с решением Джеффа Сешнса взять самоотвод в расследовании дела о вероятном вмешательстве России в выборы в США. СМИ пишут, что на этот шаг повлияли появившиеся в прессе публикации о том, что Сешнс несколько раз встречался с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Недовольство американского президента решением Сешнса взять самоотвод длилось несколько месяцев, пишет The Washington Post. Тем не менее, как отмечает газета со ссылкой на источники в администрации Трампа, президент отказался принять отставку генпрокурора. Трамп заявил, что несмотря на разочарование в связи с решением о самоотводе, он по-прежнему полностью доверяет Джеффу Сешнсу. Когда именно состоялась встреча между Трампом и Сешнсом, газета не сообщает.

Ни министерство юстиции США, ни Белый дом не дали официальных комментариев в связи с публикацией The Washington Post. Об этом сообщает Deutsche Welle.