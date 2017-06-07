Власти Австрии выделят 1 млн евро на разминирование Донбасса

07.06.2017, 15:24

Правительство Австрии выделит 1 млн евро на проекты по разминированию территорий Донбасса, сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел, председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

Глава австрийского ведомства написал, что доволен сегодняшним решением Совета министров предоставить 1 млн евро Международному комитету Красного Креста на разминирование востока Украины.

Также он сообщил, что половину этой суммы выделит Фонд внешней опасности стихийных бедствий и Агентство развития Австрии.

"Министр иностранных дел Курц анонсировал выделение 1 млн евро на проекты разминирования в восточной Украине. Хорошее начало визита министра", - прокомментировал в своем Twitter посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Ранее сообщалось, что правительство Японии предоставит 3,9 миллиона долларов США для поддержки людей, пострадавших в результате российской агрессии на востоке Украины, и для восстановления Донбасса. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".