Трамп определился с новым директором ФБР

07.06.2017, 16:12

Президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на пост нового директора ФБР. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Я буду выдвигать Кристофера A. Рея, человека безупречной репутации, на пост нового директора ФБР. Детали позже", - написал он.

В мае президент США Дональд Трамп неожиданно уволил главу ФБР Джеймса Коми, который занимался расследованием возможных связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией. Администрация президента США отрицает, что увольнение связано с этим расследованием.

Еще до своего увольнения глава ФБР Джеймс Коми назвал Россию самой большой угрозой из всех на Земле, исходя из его намерений и возможностей. Об этом сообщает УНИАН.