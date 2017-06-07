Украина и Швейцария подписали новое Соглашение о реадмиссии

07.06.2017, 16:19

Сегодня, 7 июня, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и руководитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер подписали обновленное Соглашение о реадмиссии между Украиной и Швейцарской Конфедерацией.

Новая редакция Соглашения, в отличие от варианта 2003 года, позволит улучшить процедуру приема и передачи лиц, находящихся на территориях двух стран нелегально.

Документ также определяет на основе взаимности быстрый и эффективный алгоритм идентификации, безопасного и организованного возвращения лиц, не выполняющих правила въезда, выезда и пребывания на территориях двух государств.

Механизмы Соглашения будут помогать бороться с нелегальной миграцией, а также подчеркивать соблюдение Украиной своих обязанностей в указанной сфере перед мировым сообществом.

Инф. Пресс-службы Департамента коммуникации МВД Украины.