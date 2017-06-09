Парламент Японии разрешил императору сложить полномочия

09.06.2017, 13:02

Верхняя палата парламента Японии в пятницу, 9 июня, приняла закон, позволяющий императору сложить полномочия и передать власть своему наследнику.

Согласно принятому документу, этот процесс должен занять не более трех лет. Закон распространяется только на нынешнего монарха и не может быть применен к его наследникам.

Император Акихито выразил желание сложить полномочия в августе 2016 года, сославшись на плохое состояние здоровья и преклонный возраст. Поскольку императорский трон в Японии наследуется по мужской линии, то преемником 83- летнего Акихито должен стать его сын, 57-летний кронпринц Нарухито. Это будет первый случай отречения японского монарха за последние 200 лет. Ожидается, что передача власти произойдет в следующем году. Об этом сообщает Deutsche Welle.