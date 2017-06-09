Евросоюз расширил санкции в отношении Пхеньяна

09.06.2017, 13:08

Евросоюз ужесточил санкции в отношении КНДР. Как говорится в сообщении Совета ЕС, распространенном в четверг, 8 июня, дополнительные ограничительные меры приняты в отношении 14 человек и четырех компаний.

Санкции предполагают замораживание банковских счетов и запрет на въезд на территорию ЕС.

Таким образом Евросоюз поддержал резолюцию Совета безопасности ООН об ужесточении санкций против КНДР от 2 июня, которая стала реакцией на ядерные испытания, проводимые Пхеньяном.

В соответствии с резолюцией Совбеза ООН Евросоюз увеличил список физических лиц, в отношении которых применены ограничительные меры, до 53 человек, а компаний - до 46. Кроме того, Брюссель по собственной инициативе внес в свой санкционный список 41 человека и 7 компаний. Об этом сообщает Deutsche Welle.