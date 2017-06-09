Заместитель Генсека ООН: Украинцы могут рассчитывать на полную поддержку ООН в вопросах гендерного равенства и защиты прав женщин

09.06.2017, 13:24

Исполнительный директор структуры ООН Женщины, заместитель Генерального секретаря ООН г-жа Фумзиле Мламбо-Нгкука, которая начала свой трехдневный визит в Украину, обсудила вопросы обеспечения гендерного равенства в Украине с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер-министр отметила во время встречи, что вооруженный конфликт и социальный, экономический и политический кризис последних лет углубили уже существующие гендерные неравенства и вызвали новые барьеры на пути к защите и реализации прав женщин в Украине.

По ее словам, в настоящее время гендерные вопросы включены в программу реформ украинского Правительства на 2017-2020 годы, в том числе относительно создания соответствующего законодательства и усиления институциональной способности соответствующих структур. Эти вопросы требуют государственных масштабов действия, решительных изменений, координации и жесткого контроля.

Госпожа Фумзиле Мламбо-Нгкука отметила, что вооруженные конфликты и другие кризисные моменты могут стать временем больших положительных преобразований для государств. Например, Украина может пользоваться примером Колумбии, которая после завершения конфликта осуществила радикальные реформы по обеспечению социального равенства и политической репрезентации женщин. Заместитель Генерального секретаря ООН отметила достижения Украины в обеспечении гендерного равенства и выразила надежду, что страна и в дальнейшем будет двигаться этим путем.

Она также подчеркнула, что украинцы могут вполне рассчитывать на поддержку ООН и других международных организаций в этих вопросах. Особый вклад в направление внедрения равноправия в Украине был сделан правительствами Канады и Швейцарии. Также госпожа Мламбо-Нгкука отметила, что, по ее информации, в Украине налажено тесное сотрудничество и диалог между Правительством Украины, Парламентом и представителями гражданского общества и СМИ в вопросе обеспечения гендерного равенства. Такая кооперация позволяет создать более глубокий и широкий эффект.

И.Климпуш-Цинцадзе также выразила надежду, что Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция), которая готовится к ратификации, будет утверждена в ближайшее время. Не менее важной задачей является реализация Национального плана действий во исполнение Резолюции Совета Безопасности ООН N1325, которая посвящена влиянию конфликтов на женщин и вкладу, который они могут сделать в укрепление мира. По словам Вице-премьер- министра, Правительство также планирует внедрить ряд директив ЕС в области гендерного равенства, реализовать пилотный проект по линии НАТО относительно назначения советников по гендерным вопросам, в частности, в оборонных ведомствах.

Вице-премьер-министр поблагодарила заместителя Генсека ООН и украинское представительство ООН за тесное сотрудничество. "Наша миссия - сформировать сильную команду партнеров, которые могли бы интегрировать все рекомендации относительно гендерного равенства в украинскую реальность. Это очень важно, что структура ООН Женщины, которая является всемирной поборницей прав и интересов женщин и девушек, и лично госпожа Фумзиле решили поддержать Правительство Украины в решении вопросов гендерного равенства", - подчеркнула И.Климпуш-Цинцадзе.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.