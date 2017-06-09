Тереза Мэй попросит у королевы разрешения сформировать правительство

09.06.2017, 14:54

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в пятницу, 9 июня, попросит у королевы Елизаветы II разрешения на формирование нового состава правительства страны, сообщает представитель кабмина.

По обновленным результатам выборов в Великобритании, консерваторы получают в Палате общин 318 мест из 650, их главные соперники лейбористы - 261, а Шотландская национальная партия (ШНП) - 35.

Лидер лейбористов Джереми Корбин уже призвал Мэй подать в отставку. Но она заявила, что стране нужна стабильность, и ее партия может ее обеспечить.

По результатам выборов Великобритания оказалась перед перспективой "подвешенного парламента". Британия столкнулась с перспективой "подвешенного парламента"

Консерваторы не получат абсолютного большинства голосов. Политсила Терезы Мэй в конечном итоге может получить меньше мест, чем было до выборов. Об этом сообщает BBC Украинская служба.