Король Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС

09.06.2017, 14:56

Король Нидерландов Виллем-Александр подписал принятый парламентом закон о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, сообщил Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Харькове.

По словам Порошенко, король Нидерландов подписал документ 1 июня, а 8 июня истек срок подачи возможной апелляции.

"Именно в эти часы идут завершающие процедуры по ратификации судьбоносного Соглашения об ассоциации... И сегодня мы ждем публикации и формального решения Совета Европейского союза, которое завершит процесс ратификации", - сказал Порошенко.

30 маяСенат Нидерландов проголосовал за ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Нидерланды стали последней страной, которая ратифицировала соглашение об ассоциации. Процесс ратификации длился три года. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".