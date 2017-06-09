Грибаускайте: Украине не стоит торопиться с заявкой в НАТО

09.06.2017, 15:00

Украине нужно продолжать проводить реформы, направленные на европейскую и евроатлантическую интеграцию, и не торопиться подаваться на членство в НАТО.

Об этом по итогам встречи с президентом Петром Порошенко в Харькове заявила на брифинге его литовская коллега Даля Грибаускайте.

"Большинство реформ, которые вы осуществляете для евроинтеграции, нужны и для членства в НАТО", - сказала она.

По словам литовского лидера, Украина за последние годы, несмотря на вооруженную агрессию России, "сделала больше, чем за предыдущие 20 лет", однако призвала Киев не спешить с подачей на членство в Альянсе.

"Как я уже говорила господину президенту (Порошенко, - ред.), нет смысла торопиться с подачей официального запроса на вступление в НАТО. В Литве это, к примеру, заняло 10 лет", - сказала она.

Грибаускайте добавила, что "только демократические страны" могут подавать заявки на членство в Альянсе, и заверила, что Литва продолжит помогать Киеву в этих инициативах.

8 июня 2017 года сообщалось, что Рада вернула членство в Североатлантическом альянсе в национальные приоритеты Украины. В НАТО приняли к сведению решение парламента, а в Кремле снова озаботились курсом Украины в НАТО и пообещали "ответные меры". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.