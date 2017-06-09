Елизавета II позволила Мэй сформировать правительство

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что сформирует новое правительство, которое будет выводить страну из Европейского союза.
Об этом она сказала после аудиенции у королевы Елизаветы II, которая должна дать соответствующее разрешение.
Тереза Мэй заявила, что ее правительство будет "обеспечивать определенность и работать, чтобы сохранять в стране безопасность".
На досрочных парламентских выборах Консервативная партия, которую возглавляет Мэй, потеряла абсолютное большинство и теперь будет формировать коалицию.
Британский премьер сообщила, что консерваторы договорились с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии.
В Великобритании уже известны результаты голосования на досрочных парламентских выборах в 649 округах из 650. Об этом сообщает УНИАН.