Президент Болгарии: Мы поддержим отмену санкций против РФ

10.06.2017, 12:21

Президент Болгарии Румен Радев считает, что санкции против России приносят вред, и заявил, что готов поддержать любые действия по их отмене. Об этом он сказал в интервью болгарскому телеканалу BTV.

"Мы поддержим любые действия по отмене санкций, но должно быть понятно, что президент в одиночку не может инициировать подобные действия", - заявил Радев.

Он также сообщил, что в ближайшее время у него состоится разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ноябре 2016 года Радев заявил, что будет работать с правительством над отменой санкций против РФ. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.