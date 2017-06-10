Литва продолжит оказывать медицинскую помощь украинским военным, раненым в АТО

10.06.2017, 12:32

Во время рабочей поездки в Харьков Президент Петр Порошенко вместе с Президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте пообщались с военнослужащими - участниками АТО, проходивших лечение и реабилитацию в Литве.

Президент сообщил, что сегодня во время переговоров с Далей Грибаускайте была достигнута договоренность о прохождении лечения в Литве дополнительно еще 50 украинских военнослужащих - участников АТО. "Дополнительно 50 украинских воинов госпожой Президентом приглашены в Литву, где они получат качественную и современную помощь", - отметил Петр Порошенко.

Глава Украинского государства поблагодарил Президента Литвы Дали Грибаускайте за то, что ее страна и народ оказывали очень важную поддержку Украине в тяжелые для нашего государства времена. "Я очень рад приветствовать Президента Литвы в Харькове для того, чтобы поблагодарить за ту большую помощь, которую Литва оказывает Украине в эти сложные времена. С первой минуты российской агрессии, которая была развязана против Украины, с первой минуты незаконной аннексии Крыма мы чувствовали помощь, поддержку наших партнеров и друзей из Литвы. Я считаю, что эта помощь имела не просто огромное значение, когда нам поставляли амуницию, пулеметы, одежду, медикаменты, но имела огромное символическое значение", - подчеркнул Президент.

Президент также поблагодарил украинских военнослужащих за их героический подвиг в защите родной земли. Петр Порошенко отметил, что во время, когда он вступил на пост Президента, практически весь Донбасс был оккупирован пророссийскими боевиками и только благодаря героизму украинских военных большую часть захваченной территории удалось освободить. "Украинские героические войска освободили две трети Донбасса, освободили Славянск, Краматорск, Северодонецк и Лисичанск, Мариуполь и многие другие места", - констатировал Президент.

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте поздравила украинских военных и подчеркнула, что они являются примером не только для украинцев. "Ваш героизм был примером для нас и мы хотели не только помочь, но и научиться у вас", - отметила она.

"Вы боретесь не только за себя или свою свободу, вы боретесь за свободу всей Европы, поэтому помощь вам является обязанностью для нашего народа", - подчеркнула Даля Грибаускайте. Она отметила, что литовский народ через неправительственные организации помогает Украине - люди собирают средства, шьют одежду. "Помощь от людей гораздо важнее, чем помощь от политиков", - также отметила она.

Президент Литвы заверила также, что ее страна готова и в дальнейшем принимать на лечение и реабилитацию украинских военнослужащих.

Украинские военные поблагодарили литовский народ, Президента, правительство Литвы а также литовских врачей, которые взяли ответственность за их здоровье и жизнь. Украинцы подарили Дали Грибаускайте флаг Литвы, изготовленный участниками АТО.

Начиная с июля 2014 года до июня 2017-го Литва предоставила помощь в реабилитации и лечении 155 военнослужащих Украины, которые были ранены во время боевых действий в зоне АТО. За период январь - июнь 2017 медицинскую реабилитацию получили 28 участников АТО, 26 из них уже вернулись в Украину. Сейчас в Военном реабилитационном центре Вооруженных Сил Литвы проходят реабилитацию двое участников АТО. Инф. Официального сайта Президента Украины.