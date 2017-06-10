Встреча президентов Украины и Литвы

10.06.2017, 12:34

Президент Петр Порошенко провел встречу с Президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте в Харькове.

"Убежден, что наше стратегическое партнерство с Литвой имеет огромный потенциал, который мы вместе с Президентом Грибаускайте настроены максимально имплементировать для дальнейшего продвижения Украины в ЕС, для возвращения Украины в семью Европы", - подчеркнул Петр Порошенко во время совместного брифинга с Президентом Литвы.

Глава Украинского государства отметил, что визит Президента Литвы в Украину происходит в историческое время - остались считанные часы до 11 июня, когда Украина получит безвизовый режим и украинские граждане свободно с биометрическими паспортами смогут путешествовать в страны Европы.

Президент добавил, что сейчас ожидается публикация и формальное решение Совета Евросоюза, которая завершит процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

По его словам, май - начало июня стал очень успешным для Украины и в вопросе обеспечения энергетической безопасности страны: "Мы выиграли арбитраж в Стокгольме, обеспечивающий энергетическую независимость нашего государства". Он добавил, что в этом вопросе Украине также был интересный опыт Литвы в аспекте строительства терминала для сжиженного газа, обеспечение диверсификации поставок газа.

Президент также поблагодарил Литву за поддержку позиции Украины в вопросе строительства "Северного потока-2". "Любые политические проекты должны уйти с европейского континента, и газ больше не должен использоваться как инструмент давления на любое государство, в том числе на Украину, а иметь исключительно экономическую природу", - отметил Петр Порошенко.

Глава государства также поблагодарил за помощь Литвы в реабилитации украинских военных - 153 защитников Украины проходили лечение в литовских медицинских учреждениях. "Отдельно хочу отметить новую важную инициативу, предложенную литовскими парламентариями, по реализации нового европейского плана помощи для Украины", - отметил Петр Порошенко, добавив, что этот план предусматривает новые инициативы по привлечению инвестиций из большинства европейских стран.

Она добавила, что первый самолет после введения безвиза ЕС для украинцев приземлится в Литве. "Мы хотим вас первыми поздравить. Мы всегда чувствовали, что являемся вашими друзьями исторически", - сказала Президент Литвы, добавив, что литовцы рады помогать украинцам, в том числе в реабилитации раненых украинских военных. В частности, Даля Грибаускайте передала подарок от негосударственной литовской организации - оптический прибор: "Вы сможете его использовать, чтобы себя защищать".

"Мы будем рады возможности и в дальнейшем помогать вам", - подчеркнула Президент Литвы.

Инф. Официального сайта Президента Украины.