В ООН призвали Украину как можно скорее ратифицировать конвенцию о предотвращении домашнего насилия

10.06.2017, 12:41

Заместитель генерального секретаря ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука подчеркивает важность скорейшей ратификации Украиной Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульской конвенции).

Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.

"Хочу подчеркнуть важность ратификации Стамбульской конвенции, потому что мы очень высоко ценим те изменения, которые были внедрены, законы, которые были приняты, но эту картину надо завершить, ее необходимо дополнить", - заявила она.

"Для того, чтобы обеспечить соответствие стандартам, которые вы себе установили, тем самым стандартам, что функционируют во всем мире на международном уровне, для того, чтобы восполнить пробелы национального законодательства, необходимо принять Конвенцию, чтобы сложилась полная законодательная база, и Стамбульская конвенция действительно заполняет эти пробелы. Мы с нетерпением ждем возможности дальше вас поддерживать, работать вместе, чтобы сделать этот следующий шаг ", - добавила заместитель генсека ООН.

12 ноября 2016 президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями" (Стамбульская конвенция) (No0119).

17 ноября ВР отправила этот законопроект на доработку в Комитет по иностранным делам, поскольку ряд фракций, в частности, Радикальной партии и ВО "Батькивщина", заявили, что не будут голосовать за ратификацию без оговорок.

Во время обсуждения проекта депутат от "БПП" Юрий Соловей, в частности, высказал мнение, что предусмотренные Стамбульской конвенцией нормы "абсолютно разрушают украинскую идентичность".

В то же время, другой депутат от "БПП", председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что необходимость ратификации Стамбульской конвенции обусловлена и перспективой обретения Украиной полноправного членства в ЕС и, соответственно, приближением законодательства Украины к законодательству ЕС, а также связана с обязательствами Украины перед Советом Европы.

Стамбульская конвенция, принятая 11 мая 2011 странами-членами Совета Европы, стала первым юридически обязывающим документом в Европе, которым применяется комплексный подход к борьбе с насилием в отношении женщин. Украина подписала Стамбульскую конвенцию 7 ноября 2011 г. Об этом сообщает УНИАН.