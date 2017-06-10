Геращенко: Генсек ООН в ближайшее время посетит Украину

10.06.2017, 13:07

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш планирует в ближайшее время посетить Украину. Об этом заявила замгенсека ООН Фумзиле Мламбо-Нгуку, сообщает на своей странице в Facebook первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Заместитель генсека ООН сообщила, что новый генеральный секретарь ООН планирует в ближайшее время посетить Украину", - написала Геращенко.

13 октября 2016 года Генеральная ассамблея ООН утвердила бывшего премьер- министра Португалии Антониу Гутерреша генеральным секретарем организации.

Гутерреш с 1995-го по 2002 год занимал должность премьер-министра Португалии, а с 2005 по 2015 год был верховным комиссаром ООН по делам беженцев. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.