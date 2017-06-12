В Брюсселе намерены построить новое здание Европарламента

12.06.2017, 15:28

В Брюсселе хотят снести главное здание Европарламента, которому всего 24 года, и построить новое за почти полмиллиарда евро.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.eu.

Администрация парламента - под руководством генерального секретаря Клауса Вэлли - рассматривает два варианта: ремонт здания или полное перестроение.

"Любой из этих вариантов трудно объяснить налогоплательщикам ЕС, и такие планы будут легкой мишенью для евроскептиков, которые и так критикуют парламент за наличие двух мест - в Брюсселе и Страсбурге", - отмечает издание.

Бюро, в состав которого входит президент парламента Антонио Таяни и 14 вице- президентов из рядов 751 евродепутата, встретятся в Страсбурге в понедельник, чтобы обсудить "ремонт здания Поля-Анри Спаака", согласно проекту повестки дня.

В тексте письма, которое датируется 11 мая и имеет пометку "строго конфиденциально", говорится: "Администрация рекомендует перестроить структуру, а не укрепить".

По его словам, здание не соответствует европейским стандартам безопасности. Об этом сообщает УНИАН.