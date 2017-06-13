Венгрия ужесточила контроль за НПО

13.06.2017, 16:39

Венгрия ужесточила контроль за неправительственными организациями, получающими финансирование из-за рубежа.

Правительственный законопроект поддержали во вторник 130 депутатов парламента страны, 44 проголосовали против.

Инициатор нововведения премьер-министр Витор Орбан утверждает, что эти меры направлены на повышение прозрачности, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

С этим в Венгрии согласны не все. В стране прошла волна массовых антиправительственных протестов. Их участники говорят, что цель властей - подавить независимые голоса. Беспокоит их и судьба Центральноевропейского университета, основанного в Будапеште миллиардеров венгерского происхождения Джорджем Соросом. Об этом сообщает EuroNews.