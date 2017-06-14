СМИ: Порошенко встретится с Трампом на следующей неделе

14.06.2017, 16:05

Украина и Соединенные Штаты достигли соглашения про полноценные переговоры президентов Дональда Трампа и Петра Порошенк

Встреча состоится в Вашингтоне на следующей неделе, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на свои источники в дипломатических кругах.

Источники издания отмечают, что визит пройдет в июне в ближайшее время. При этом один из источников конкретизирует, что встреча состоится на следующей неделе.

Как сообщалось, во время официального визита в Вашингтон 7 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а таккже выступил на заседании Комитета по вопросам ассигнований Сената США на тему "Российская политика и намерения относительно отдельных Европейских стран: пример Украины". Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".