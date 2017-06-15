ЕБРР: Украина опередила ожидания международных партнеров по прогрессу в реформах

15.06.2017, 15:04

Украина находится далеко впереди ожиданий международных партнеров по прогрессу в реформах, за исключением борьбы с коррупцией и приватизации.

Об этом заявил директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж на форуме по вопросам развития украинской экономики в Киеве.

"Честно говоря, если бы три года назад кто-то сказал, что с Украиной будет обсуждаться тот уровень вопросов, который обсуждается сейчас, мы бы не поверили. Украина находится далеко-далеко впереди ожиданий по достижениям в реформах", - сказал Малиж. Об этом сообщает УНИАН.