В ООН призвали остановить обстрел насосной станции на Донбассе

15.06.2017, 15:10

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен призвал прекратить огонь на востоке Украины, чтобы обеспечить проживающих там людей водой.

"Я очень обеспокоен судьбой около 400 тысяч человек по обеим сторонам контактной линии в Донецкой области на востоке Украины, которые уже четыре дня остаются без чистой питьевой воды из-за обстрела Первой насосной станции Южного донбасского водопровода", - говорится в заявлении, распространенном от его имени.

В документе отмечается, что все стороны конфликта на Донбассе должны "немедленно прекратить огонь, чтобы предоставить возможность восстановления и поддержания водоснабжения".

По словам замгенсека ООН, спасательные службы и агентства помогают доставлять воду жителей пострадавших районов.

В Донецкой области без централизованного водоснабжения остаются 382 тысяч человек - рассматривается вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Сегодня.ua.