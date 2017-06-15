Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

15.06.2017, 16:53

Европейский парламент лишил иммунитета главу французского ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Лишить Ле Пен неприкосновенности требовал французский суд для дела о клевете против мэра Ниццы Кристиана Эстрози.

В мае 2015 года Ле Пен обвинила мэра Ниццы в финансировании исламистских организаций на основе того, что он предоставил аренду мечети по низкой цене.

Это решение Европарламента не имеет ничего общего с другой просьбой французского суда лишить Ле Пен иммунитета для дела о фиктивном трудоустройстве помощников Национального фронта.

2 марта 2017 года Европарламент лишил Ле Пен депутатской неприкосновенности из-за опубликования ею изображений жестокости террористов Исламского государства.

14 апреля в Европарламенте заявили, что Ле Пен чрезмерно вознаграждала труд двух своих помощников за счет европейских налогоплательщиков, и требуют вернуть почти 300 тысяч евро. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.