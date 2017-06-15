Линкявичюс: Евросоюз продлит действующие санкции против РФ

15.06.2017, 16:56

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс отмечает, что Европейский Союз продолжит действующие санкции против Российской Федерации.

Об этом он сказал на совместной пресс- конференции с главами внешнеполитических ведомств Украины Павлом Климкиным и Швеции Маргот Валльстрём в Администрации президента.

"На данный момент мы обсуждали этот вопрос не один раз, и несомненно, мы имеем полный консенсус", - заявил Линкявичюс.

По его словам, "мы продолжим санкции в том виде, в котором они есть сейчас". "Экономические санкции, персональные санкции и санкции относительно Крыма, и все это достаточно обоснованно", - отметил глава МИД Литвы. Об этом сообщает УНИАН.