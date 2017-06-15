Луценко: В Украину возвращены полмиллиона долларов, незаконно выведенные из страны при Януковиче

15.06.2017, 17:06

Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины в сотрудничестве с Департаментом юстиции США обеспечил возвращение в Украину более 500 тысяч долларов, незаконно выведенных руководством Минюста времен Януковича. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня департаментом международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины в тесном сотрудничестве с Департаментом юстиции США обеспечено возвращение в Украину более 500 тысяч долларов США. Это - средства, которые были растрачены бывшим руководством минюста времен Януковича и выведены из Украины путем заключения фиктивного договора о предоставлении услуг с одной из американских фирм", - указал генпрокурор.

По словам Луценко, генеральная прокуратура продолжает осуществлять досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 ст. 366 (служебный подлог), частью 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

"Хочу в очередной раз подчеркнуть, что деньги. выведенные из украинского бюджета, так же, как и коррумпированные чиновники, скрывающиеся за границей, непременно будут возвращены в Украину. Разница лишь в том, что у денег более радостная перспектива - вернуться в бюджет, тогда как коррупционеры непременно предстанут перед судом", - заключил генпрокурор.

Суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных $ 1,5 млрд, которые принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению.

28 апреля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что перевод конфискованных 1,5 миллиарда долларов со счетов окружения экс-президента Виктора Януковича на счет Государственного казначейства завершен. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".